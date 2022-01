Prefeitura de Barra dos Coqueiros lança o projeto Emprega Barra

A Prefeitura de Barra dos Coqueiros, através da Secretaria de Municipal de Governo e a de Planejamento, cria o Projeto Emprega Barra. Essa iniciativa gerará oportunidades de emprego e renda para a população barracoqueirense. O lançamento acontece nesta sexta-feira, 21, na quadra da Escola Municipal João Cruz, localizada na Av. Moisés Gomes Pereira, 260.

Essa ação faz parte do Plano de Governo do prefeito de Barra, Alberto Macedo. “As políticas públicas de emprego, trabalho e renda são fundamentais para promover a autonomia dos sujeitos e garantir-lhes uma existência digna. Por isso, atuamos de forma incisiva na valorização do trabalho humano, criando cursos que permitam ao trabalhador uma nova oportunidade de emprego. E agora com o Emprega Barra vamos ampliar a geração de emprego”, enfatiza o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo.

O gestor municipal regulamentou no dia 28 de dezembro, através do Decreto nº1011/2021; o funcionamento do Centro de Apoio ao Trabalhador – CAT -, que tem por finalidade desenvolver projetos voltados para a capacitação, cadastramento e oferta de vagas de emprego para reinserção no mercado de trabalho, das pessoas em situação de desemprego involuntário e vulnerabilidade social. Elas devem morar no município.

Para isso, a Prefeitura Municipal, promove a qualificação profissional, firma parcerias com empresas para a contratação da mão de obra local, estimulando assim a criação de novos postos de trabalho. “Essas ações possibilitam emprego e renda para o nosso povo. E temos o compromisso de colocar em prática todos os projetos do prefeito Alberto Macedo. A gestão atua para fortalecer a mão de obra local e valorizá-la”, acrescenta o secretário de Planejamento, Augusto Goes.

COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO?

Para realizar a inscrição basta acessar o site da Prefeitura de Barra dos Coqueiros e clicar no link do Projeto Emprega Barra. Em seguida, preencher os dados solicitados: cópias do RG e CPF; comprovante de residência do município de Barra dos Coqueiros; cópia das folhas da Carteira de Trabalho; currículo com foto; cópia do título de Eleitor e comprovante de escolaridade.

Caso a pessoa não tenha acesso a um computador poderá levar toda a documentação e realizar a inscrição no Centro de Apoio ao Trabalhador – CAT -, localizado na Avenida Oceânica (vizinha a Caixa Econômica). A partir de segunda-feira, 24, das 7h às 13h.

ATENÇÃO

Os cargos e vagas são discriminados no link. Após a inscrição haverá uma seleção, e os candidatos escolhidos serão convocados pelas empresas para uma entrevista

