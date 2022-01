Prefeitura de Salgado paga duas parcelas dos salários atrasados deixados pela gestão anterior

Um ato de respeito e compromisso com os servidores municipais foi a atitude da atual gestão do município de Salgado. Nesta quinta-feira, 20 de janeiro, a Prefeitura continuou pagando os salários atrasados deixados pela gestão anterior. Serão duas parcelas em um único mês.

Dessa maneira, a atual gestão cumpre o compromisso que assumiu de uma maneira bem melhor do que a esperada. Pois geralmente os salários são depositados no fim do mês. Mas a Prefeitura de Salgado se antecipou e cumpriu um compromisso que assumiu no início de 2021, após algumas reuniões com representantes da categoria.

“O compromisso que assumimos no início da nossa gestão está sendo cumprido e o respeito que garantimos aos nossos servidores está sendo feito. É assim que vamos seguir trabalhando para melhorar a vida da nossa gente. Com trabalho e compromisso seguimos dando exemplo e valorizando os servidores públicos municipais”, afirmou o prefeito Givanildo Costa.

Ascom – Prefeitura de Salgado