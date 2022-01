Programa oferece atendimento e orientações gratuitos

Ação é oferecida pelo Sebrae e busca melhorar gestão de pequenos negócios no estado

O Sebrae está oferecendo aos empreendedores um programa gratuito de atendimento e orientações para auxiliá-los nas principais dificuldades no dia a dia da gestão de um negócio. É o Sebrae na sua empresa, uma ação criada para identificar oportunidades de melhorias e oferecer soluções personalizadas para corrigir aquilo que é prioritário.

O serviço é direcionado a microempreendedores individuais, donos de microempresas e empresas de pequeno porte e é oferecido por meio dos Agentes de Orientação Empresarial (AOE), profissionais capacitados pelo Sebrae e responsáveis por visitar os estabelecimentos. Em cada empresa, devidamente identificado com uniforme e crachá, o AOE realiza duas visitas.

Na primeira delas, ele faz uma apresentação do programa e conversa com o empresário sobre práticas de gestão com o objetivo de entender melhor o seu negócio. Em seguida, é aplicado um questionário para avaliar como o empreendedor lida diariamente com temas como finanças, pessoas, marketing, planejamento, pessoas e organização.

Na segunda visita o agente apresenta o resultado desse diagnóstico, com um panorama dos principais pontos em que a empresa precisa de uma melhor atenção e indica as melhores soluções do Sebrae alinhadas a essas necessidades.

“É um que se propõe a aproximar a nossa instituição de clientes que tradicionalmente não nos procuram, oferecendo diagnósticos da gestão do empreendimento e ofertando soluções para o seu aperfeiçoamento. O melhor disso tudo é que o empresário não precisa deixar o seu estabelecimento para receber esse apoio, pois é o agente que vai até esses locais para realizar o atendimento”, explica a gerente da Unidade de Atendimento Individual do Sebrae, Ana Teresa Silva Neto.

Como participar

A meta do programa é atender seis mil empresas até o final do ano. Inicialmente o serviço será oferecido nas cidades de Aracaju, Estância, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá. Até o final do ano a solução será disponibilizada nos outros 69 municípios do estado.

Para participar, os interessados já podem acessar o site www.se.sebrae.com.br, clicar no banner ‘Sebrae na sua empresa’ e preencher um formulário com os dados do seu negócio. Um técnico do Sebrae entrará posteriormente em contato para agendar o atendimento. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 0800-570-0800.

Por Wellington Amarante