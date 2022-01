Trânsito na avenida Beira Mar será parcialmente interditado no próximo domingo, dia 23

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que no próximo domingo, 23, um trecho da avenida Beira Mar ficará, parcialmente, interditado das 5h às 7h30, devido à realização de uma corrida de rua.

A avenida Beira Mar será bloqueada do cruzamento com a avenida Jornalista Santos Santana, próximo ao Parque da Sementeira, no sentido praias/Centro, até o cruzamento com a avenida José Carlos Silva, nas proximidades do restaurante O Miguel.

O cruzamento das avenidas Beira Mar com Murilo Dantas, sentido Centro, também ficará bloqueado para a passagem dos corredores, assim como todos os retornos da avenida Beira Mar, entre as avenidas Jornalista Santos Santana e a José Carlos Silva. Haverá também outro bloqueio no cruzamento das avenidas Deputado Silvio Teixeira com Ministro Geraldo Barreto Sobral, no bairro Jardins.

A previsão é de que o trânsito esteja totalmente liberado às 7h30, como informa o diretor de Trânsito da SMTT, Thiago Alcântara. “Teremos agentes em todos os pontos de bloqueio, orientando os condutores e organizando o trânsito até que as vias sejam totalmente liberadas para o tráfego de veículos. É importante que os condutores fiquem atentos e utilizem rotas alternativas”, disse.

Ônibus

Por causa da corrida de rua, o itinerário de algumas linhas de ônibus será alterado, temporariamente. São elas: 007 – Fernando Collor/Atalaia; 717 – Mosqueiro/Mercado via Beira Mar; 100 CS1 – Circular Shoppings 01; 702 – Augusto Franco/Mercado via Beira Mar e 004 – Santa Maria/Mercado.

As linhas 007- Fernando Collor/Atalaia e 717- Mosqueiro/Mercado via Beira Mar, ao saírem do Terminal Zona Sul, seguirão pela Av. Antônio Alves, Av. Emp. José Carlos Silva, Av. Josino José de Almeida (antiga Canal 4), Av. Paulo VI, Av. Iolanda Pinto de Jesus, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Pedro Valadares, Av. Francisco Porto, Av. Beira Mar, retorno, Av. Beira Mar.

Já as linhas 100 CS1-Circular Shoppings 01, ao saírem do Terminal Zona Sul, seguirão pela Av. Antônio Alves, Av. Emp. José Carlos Silva, Av. José Thomaz D’Ávila Nabuco (antiga Canal 5), Av. Murilo Dantas, retorno no antigo Farol, Av. Murilo Dantas.

A linha 702-Augusto Franco/Mercado via Beira Mar, após saírem da Av. Emp. José Carlos Silva, seguirão pela Av. Josino José de Almeida (antiga Canal 4), Av. Paulo VI, Av. Iolanda Pinto de Jesus, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral, Av. Pedro Valadares, Av. Francisco Porto, Av. Beira Mar, rótula, Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), retorno, Av. Delmiro Gouveia, Av. Beira Mar.

E a linha 004-Santa Maria/Mercado, ao saírem do Terminal D.I.A., seguirão pela Av. Adélia Franco, Av. Marieta Leite, Av. Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), Av. Pedro Valadares, Av. Francisco Porto, Av. Beira Mar, retorno, Av. Beira Mar.

