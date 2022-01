Três agências bancárias de Aracaju são fechadas em virtude de casos de Covid-19, diz SEEB

O Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB) informou nesta quinta-feira (20) que três agências bancárias de Aracaju foram fechadas por causa de casos de Covid-19 entre os funcionários.

Segundo o Sindicato, estão fechadas as agências do Banco do Brasil localizadas no Bairro Jardins e no São José, e uma do Bradesco, localizada na Praça General Valadão, no Centro.

O SEEB diz ainda que houve uma reunião com a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) e não está afastada a possibilidade da retomada do formato home office para alguns funcionários.

Em nota, o Bradesco informou que, devido ao registro de caso da doença na agência, optou pelo afastamento imediato de toda a equipe da unidade e pelo fechamento temporário para a realização do processo de sanitização: “Trata-se de medida preventiva que tem o objetivo de evitar o risco de propagação da doença”. O banco disse também que atua para a reabertura da unidade o mais breve possível, com a reposição de uma nova equipe de funcionários.

Já a assessoria do Banco do Brasil negou que os serviços estejam suspensos, afirmou que as duas unidades estão funcionando em sistema de contingenciamento e que, se necessário, o serviço poderá ser direcionado para agências mais próximas e/ou canais alternativos.

Foto SEEB