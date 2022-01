Três jogadores do Confiança testam positivo para a covid-19

A Associação Desportiva Confiança informou nesta sexta-feira (21), que foram confirmados quatro casos de covid-19 nos testes realizados, no início da última quarta-feira (18), visando a estreia no Campeonato Estadual de Ftebol. Os três jogadores e um membro da comissão positivados farão novos exames.

Os quatro infectados já estão em isolamento, sem apresentar sintomas graves da doença. Eles seguem sendo acompanhados pelo Dr. Francis Vasconcelos, no Departamento Médico do Clube, até que possam ser reintegrados às atividades.

O protocolo da Federação Sergipana de Futebol segue o recomendando pelo Ministério da Saúde. Casos positivos sintomáticos devem cumprir isolamento de 10 dias, podendo ser reduzido para 5 dias em pacientes assintomáticos com um novo teste negativo.

O Confiança reforça que mantém todos os cuidados sanitários de prevenção ao coronavírus no dia a dia do Clube, com o uso obrigatório de máscara nas dependências do clube, álcool em gel disponibilizados em todos os setores e áreas de uso comum, além de que os atletas e funcionários já foram imunizados com as duas doses da vacina contra a COVID-19, sendo que algumas pessoas já receberam inclusive a terceira dose, de reforço. O que contribuiu para que os casos positivos do clube tenham sido casos leves, sem complicações.

Os três jogadores e um membro da comissão positivados farão um novo exame nesta sexta-feira (21).

Com informações e foto da ADC