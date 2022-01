Movimento Polícia Unida emite Carta Aberta à Sociedade Sergipana

Diante de matéria publicada hoje no Portal F5 News, intitulada “Governo de Sergipe deve anunciar reajuste de servidores em fevereiro” (https://www.f5news.com.br/politica/governo-de-sergipe-deveanunciar-reajuste-de-servidores-em-fevereiro.html), o Movimento Polícia Unida vem comunicar a toda a sociedade sergipana o que se segue:

1) A notícia informa que, além do projeto de recomposição inflacionária, o governo deve encaminhar um projeto de reestruturação das Polícias com “redução dos interstícios (tempos de promoção), além da criação de uma classe final, com ganho real, e ajuste na classe de acesso”.

2) Mais uma vez, está provada a falta de diálogo desse governo com as categorias. Mesmo após decidir que fará algum projeto para as Polícias, o governo não chama as lideranças para discutir e já anuncia o mérito da proposta construída unilateralmente.

3) Os policiais e bombeiros sergipanos, ativos e inativos, estão lutando há um ano e meio por valorização e até hoje sequer receberam uma contraproposta do governo do Estado.

4) O projeto que se anuncia não contempla as categorias porque, além de não estarem participando das discussões, é injusto, desequilibrado, excludente, discriminatório e elitista. Beneficia mais algumas classes que outras, sobretudo aqueles que estão nos topos das carreiras e chefiam a segurança do Estado, e despreza os aposentados, reformados e reservistas. É preciso que se lembre que os colegas inativos estão participando com louvor desde o início desta luta e não poderão ser esquecidos sem que se cometa uma imperdoável injustiça.

5) Se pensa o governo que pacificará a Polícia com tal projeto, está completamente equivocado, pois ocorrerá justamente o contrário: a revolta da tropa será vista como nunca antes.

6) O Movimento Polícia Unida não entende o que se passa na cabeça dos gestores e o que os principais assessores andam dizendo ao Governador Belivaldo Chagas, para insistir numa estratégia tão desastrosa.

7) O Movimento Polícia Unida continua aberto ao diálogo, verdadeiramente, e não apenas retoricamente, como faz o governo, que não recebe as categorias, nem responde aos pedidos de audiência.

8) Esperamos que essa rota seja alterada enquanto há tempo. Que o Governador Belivaldo Chagas deixe de ouvir os maus conselheiros e passe a ouvir pessoas realmente preocupadas e bem intencionadas e o clamor social pela pacificação definitiva entre governo e Polícia.

Aracaju/SE, 21 de janeiro de 2022.

Assessoria do Movimento Polícia Unida