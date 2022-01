Aracaju mantém a vacinação para as crianças e atendimento de síndrome gripal no fim de semana

A Prefeitura de Aracaju seguirá ofertando serviço de vacinação e atendimento para casos de síndromes gripais neste fim de semana. Neste sábado (22), estarão funcionando para a vacinação das crianças as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ávila Nabuco (Médici) e José Machado de Souza (Santos Dumont), das 8h às 13h.

Estão aptas as crianças de 5 a 11 anos com comorbidades, e as crianças com 11 anos e sem comorbidades.

Para acessar o serviço, é necessário apresentar cartão de vacinação da criança, documento de identificação da criança e do responsável e comprovante de residência de Aracaju em nome dos pais ou responsáveis. Crianças com comorbidades precisam apresentar relatório com CID, assinado por médico. As que já são acompanhadas pela rede de saúde da capital e têm cadastro com a comorbidade descrita, não precisam.

“A partir da segunda-feira, dia 24, retomamos a vacinação infantil nas oito Unidades Básicas, das 8h às 15h, assim como a oferta da vacinação de adolescentes e adultos nas demais UBSs, bem como a vacinação itinerante com o ‘Carro da Vacina’, que na próxima semana contemplará uma nova área do Centro da cidade”, antecipa a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Síndromes gripais

A Prefeitura de Aracaju também manterá em funcionamento, neste fim de semana, dias 22 e 23 (sábado e domingo), as UBSs Augusto Franco (Farolândia) e Cândida Alves (Santo Antônio). As Unidades funcionarão das 7h às 19h, para atender pessoas com sintomas gripais, sendo que a coleta de testes será até às 18h.

Nessas duas unidades, os usuários passam por avaliação médica, a qual encaminhará, quando necessário, para a testagem para covid-19 e a retirada de medicamentos para a continuidade do tratamento em casa.

Casos mais graves devem ser levados às urgências dos Hospitais Municipais Fernando Franco (Farolândia) e Nestor Piva (18 do Forte), com atendimento 24 horas.

Carro da Vacina

A vacinação contra covid-19 para pessoas acima de 12 anos não ocorre no fim de semana, e é será retomada na segunda-feira, 24, em 44 Unidades Básicas de Saúde, drive-thru do Parque da Sementeira e no Carro da Vacina.

De 24 a 28 de janeiro, a vacinação itinerante seguirá pela região central da cidade, percorrendo ruas, travessas e avenidas. Para ter acesso à dose do imunizante (D1, D2 ou dose de reforço) basta ter idade acima de 12 anos, apresentar cartão de vacinação, comprovante de residência de Aracaju e documento com foto.

Confira o roteiro da semana:

24/01 – Centro e imediações do Bairro Industrial;

25/01 – Centro e imediações do Bairro Santo Antônio;

26/01 – Centro e imediações da Av. Gonçalo Prado Rollemberg;

27/01 – Centro e imediações do Bairro Getúlio Vargas;

28/01 – Centro e imediações da Av. Deputado Airton Teles/Av. Maranhão.

