Atalaia Kart sedia encontro de carros antigos em Aracaju

Comemorado no dia 20 de janeiro, o Dia Nacional do Fusca foi celebrado em grande estilo com exposição de carros antigos e música ao vivo na sede do Atalaia Kart na última sexta-feira, 20. O evento foi organizado junto com a Federação Sergipana de Automobilismo, o grupo Amigos do Fusca de Sergipe (Afuse), Clube Antigos de Sergipe, Garagem do Gafanhoto e Confraria Jogando Conversa Fora.

Na ocasião também estiveram presentes o presidente da Associação Sergipana de Kart, Renan Tavares e o presidente da Federação Sergipana de Automobilismo, Kennedy Fonseca.

Espalhados por toda área dos boxes do Kartódromo Emerson Fittipaldi, na Orla de Atalaia, os proprietários das relíquias automotivas estacionaram seus possantes para expor a beleza do design dos veículos das décadas de 70, 80 e 90.

O encontro festivo reuniu amantes e colecionadores que trocaram ideias e experiências, como o presidente do Clube amigos do Fusca, Sérgio Moura, que ao falar de sua paixão por fuscas disse: “Enquanto alguns gostam de carro do ano, eu posso dizer que tenho o carro do século.”

Foto assessoria

Por Danilo Cardoso