Batalhão da Restauração busca convênio com UFS para atender população

O deputado Capitão Samuel se reuniu nesta sexta-feira (21) com o Reitor da UFS, Valter Joviniano. A conversa teve o objetivo de solicitar uma parceria com o Batalhão da Restauração nas mais diversas áreas de ensino ofertados pela universidade.

A intenção é de que haja uma parceria com a universidade, para que profissionais das áreas de Psicologia, psiquiatria, assistência social, fisioterapia, enfermagem, medicina, educação física, entre outros, façam um trabalho junto à instituição atendendo a população mais humilde de Sergipe.

Uma ação como esta vai fortalecer os trabalhos do Batalhão e, também, da UFS. Em breve, será publicado um edital para que seja feito o convênio entre as instituições.

Hoje, o Batalhão da Restauração tem trabalhos como equoterapia, comunidade terapêutica masculino e feminino , atendimento psicosociologia e outras áreas como os escoteiros e drible contra as drogas. Estas atividades irão abranger o convênio para fortalecer a presença da Universidade e do Batalhão no bairros mais carentes.

Fonte e fotos: Batalhão da Restauração