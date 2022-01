CRA-SE utiliza tablets para agilizar trabalho de conselheiros

O Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), visando modernizar as ações desenvolvidas, entregou tablets para os conselheiros que participaram nesta quinta-feira, 20, da primeira reunião Plenária de 2022. O objetivo dos equipamentos, que já existiam na autarquia, é de tornar mais célere os acessos aos processos e agilizar os pareceres dos documentos disponíveis no sistema.

Na reunião produtiva, os administradores aprovaram o balancete do mês de dezembro, onde se constatou que a autarquia, mesmo em ano de pandemia, cumpriu com seu planejamento. Na pauta do encontro ainda foram analisados os processos de fiscalização que tramitam na autarquia.

O presidente do CRA-SE, Adm. Jorge Cabral, falou sobre a modernização da entidade. “Tudo tem o seu momento, a gestão anterior tornou possível o investimento dos tabletes. Quando assumimos em 2021, por meio de uma gestão do conhecimento, promovemos um ambiente onde os conselheiros se engajaram para cada vez mais dominarem os procedimentos relacionados as análises e deliberações de processos que ocorrem durante a plenária. Agora em 2022, dando continuidade em nível de evolução, estamos introduzindo em nossas plenárias o uso de tablets para consulta de processos de fiscalização e para a assinatura digital da lista de presença pelo SEI, Sistema Eletrônico de Informações. Com isso, pretendemos gerar um novo ciclo ainda mais virtuoso, em consonância com as transformações digitais e as orientações e determinações do Conselho Federal de Administração. Logo em breve teremos mais novidades”.

Presença

Participaram da reunião os conselheiros, membros da diretoria executiva, colaboradores, funcionários e o staff jurídico e o staff contábil, dentre eles, o presidente Adm. Jorge Cabral; o vice-presidente, Adm. Gildson Mendes; o diretor Administrativo-Financeiro, Adm. Diego Oliveira; o Diretor de Formação Profissional Marcos Gonçalves, os conselheiros Renan Tavares, Max Dósea, o advogado Dr. David Garcez, a contadora Rosa Feitosa, a gerente executiva Raquel Barbosa e a fiscal Cyntia Alves.

Por Danilo Cardoso