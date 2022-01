Escola de Artes Valdice Teles abre inscrições para 685 vagas em diversos cursos

Com o intuito de promover a formação artística para os aracajuanos, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), lança o edital para preenchimento de 685 vagas da Artes Valdice Teles (EOAVT). As inscrições para ingresso nos Cursos Modulares e as Oficinas Livres, do primeiro semestre de 2022, seguem abertas até o dia 26 de janeiro.

O candidato poderá se inscrever em até dois cursos e o valor da matrícula é de R$30. É preciso preencher o formulário, participar de entrevistas e testes de aptidão, dependendo exclusivamente do curso ou vertente.

O candidato deverá consultar o dia e horário da seleção no dia 31 de janeiro de 2022, nos murais da Escola Oficina de Artes ou nos perfis do Instagram @funcaju ou @valdice_teles, e deve chegar ao local munido de cópia e original de Documento de Identificação com foto e CPF; comprovante de Residência; laudo Médico (apenas para pessoa com deficiência); e assinatura do Termo de Consentimento do Uso de Imagem. O período de seleção acontecerá de 3 a 9 de fevereiro.

Dentre os cursos ofertados pela Escola de Artes da Prefeitura de Aracaju, estão sanfona; acordeon; violão; musicalização infantil; teclado; violoncelo; contrabaixo; piano; gaita; canto; ukulele; percussão e batuque da melhor idade. Além de forró; jazz; música e movimento; flex e alongamento; iniciação teatral para adultos nos princípios básicos da arte dramática; técnica de palco; espaço de relaxamento e de emoções, entre outros.

O edital completo pode ser acessado no Diário Oficial do Município e nas redes sociais da Funcaju e da Escola de Artes.