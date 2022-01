Provas do Enem 2022 serão aplicadas no mês de novembro; confira todo cronograma

A edição de 2022 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já tem data para ser realizada: dias 13 e 20 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelas provas, oficializou as datas por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (21).

O ministro da Educação Milton Ribeiro já tinha adiantado a informação em suas redes sociais na noite de ontem (20). O Enem é considerado o maior vestibular do país, pois a partir da sua realização é possível ingressar no ensino superior através dos programas de incentivo educacional como o Sistema Unificado de Seleção (Sisu), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

Além das datas do Enem 2022, o Inep também informa na mesma portaria as datas de realização de outras avaliações do governo federal para 2022, como: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) e o Enem para pessoas privadas de liberdade (Enem PPL).

Abaixo, confira a data dos exames:

Revalida 1ª Etapa – 1ª Edição: 6 de março

Revalida 2ª Etapa – 1ª Edição: 25 e 26 de junho

Revalida 1ª Etapa – 2ª Edição: 7 de agosto

Enade: 27 de novembro

Revalida 2ª Etapa – 2ª Edição: 3 e 4 de dezembro

Encceja: 28 de agosto

Encceja exterior: 18 de setembro

Encceja exterior PPL (pessoas privadas de liberdade): 19 a 30 de setembro

Encceja PPL: 11 e 12 de outubro

Enem PPL: 13 e 14 de dezembro

Fies, Prouni e Sisu

Também nesta semana, o Ministério da Educação (MEC) liberou o cronograma de inscrições dos principais programas de entrada em faculdades e universidades públicas e privadas brasileiras para quem participou do Enem 2021.

O processo seletivo do Sisu inicia em 15 de fevereiro e finaliza no dia 18 do mesmo mês. Em seguida começam as inscrições para o Prouni, entre 22 e 25 de fevereiro. No mês seguinte, será possível se inscrever para o Fies, de 8 a 11 de março.

Nesse ano, haverá ampliação na oferta de vagas disponibilizadas para o ensino superior. Para o Fies, 110.925 vagas serão disponibilizadas, enquanto as oportunidades oferecidas pelo Sisu e Prouni ainda serão divulgadas.

Fonte: Educa Mais Brasil