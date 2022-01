Socorro entrega certificados de oficinas do programa Saber Viver 

Nesta sexta-feira, 21, a Prefeitura de Socorro, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Smas), da Secretaria Municipal do Trabalho (Semtrab) e em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem (Senac), realizou a entrega dos certificados dos cursos de qualificação para os alunos dos programas Travessias de Vida e Saber Viver, que têm como objetivo propiciar a qualificação profissional de jovens e adultos socorrenses.

Durante os últimos meses, 164 jovens e adultos participaram das oficinas dos cursos de Informática básica, Técnicas para garçom, Preparo de pizzas e hambúrguer gourmet, Confecção de Flores emborrachadas, bonecas de pano, Doces e Salgados e Doces finos, todos ofertados pelo Senac.

A secretária de assistência social, Carminha Paiva, destacou que o atendimento dos programas Travessia e Saber Viver é feito para toda a comunidade jovem e adulta de Socorro e que todos podem participar dos cursos disponíveis. “Nós ficamos com o sentimento de dever cumprido ao saber que mais socorrenses estão sendo preparados para o mercado de trabalho”, destacou.

Rafael Dias, coordenador do Senac Sergipe, disse que: “é uma satisfação para o Senac fazer essa parceria com a Prefeitura de Socorro e oferecer esses cursos profissionalizantes para que os socorrenses tenham oportunidades no mercado de trabalho. Agradecemos à gestão pela oportunidade de trabalharmos conjuntamente”, disse.

Wesllei da Silva, estudante de 18 anos, faz parte do programa Travessia de Vidas e fez o curso de informática básica. “Eu aprendi muita coisa, desde mexer no básico do computador, que eu não sabia, e até a usar o Excel e o Word. Agora me sinto mais preparado para o mercado de trabalho e agradeço aos profissionais envolvidos por essa experiência”, agradeceu.

A dona de casa de 45 anos, Maria Doreti, participa do programa Saber Viver e fez o curso de doces e salgados. Ela agradeceu à gestão pela oportunidade de poder ter essa garantia para avançar no mercado de trabalho. “Eu tive uma ótima experiência e digo que é sempre bom fazermos esses cursos de qualificação”, disse.

