Telha completa 58 de Emancipação com entrega de obras

A semana de festividades em alusão aos 58 anos de Emancipação Política de Telha deixou um marco na história do Município. Além do show realizado no último domingo, 16, a Prefeitura promoveu torneios esportivos, ações integradas para cidadania por meio do ‘Prefeitura Presente’, corridas de pedestres e reinaugurações.

No início da manhã, os servidores e a população em geral participaram da Missa Solene na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do Município. A missa foi presidida pelo pároco da cidade, Pr. Gedeão, e pelo Frei João Paulo. Logo após, o prefeito entregou fardamentos e instrumentos para a Banda Marcial Iago Vieira de Souza. Segundo o gestor, a iniciativa da Prefeitura irá estimular a adesão de novos alunos que desejam ingressar na fanfarra, além de valorizar as atividades culturais do Município.

À tarde, a Secretaria Municipal de Turismo, Esportes e Lazer realizou a 1ª Corrida de Pedestres José Raimundo Dias em diversos pontos da cidade. A corrida foi organizada por idade, puderam participar: jovens, adultos e pessoas acima dos 40 anos, tanto do público feminino quanto do masculino. Todos os participantes concorreram à prêmios distribuídos em 1º, 2º e 3º lugar.

Nova Creche

Concluindo a semana de comemoração, a gestão entregou no povoado São Pedro, a reforma e ampliação da Escola Municipal Aliete Santos Costa. A nova unidade de ensino conta com personagens de desenhos animados pintado nas paredes, permitindo que as crianças vivam sob a ótica do mundo encantado dos desenhos. Com uma estrutura de qualidade, a escola conta com três salas de aulas equipadas, banheiros, cantina com cozinha completa, espaço do lanche e a diretoria.

Segundo o secretário de Educação e Cultura, Paulo Sérgio, as novas acomodações permitirão que os alunos se sintam em casa e ressalta que os pais se sentirão tranquilos em deixar seus filhos na nova escola. “Hoje é um dia muito especial, pois temos a Emancipação Política do Município junto a entrega de um sonho que começamos a sonhar juntos, ou seja, um sonho que se torna realidade. Estamos entregando uma escola padrão em FNDE que irá trazer melhorias na educação e, sem dúvidas, melhores resultados”, disse.

USB reformada

Ainda no povoado São Pedro, o prefeito entregou a Unidade Básica de Saúde Emílio Gomes dos Santos reformada, além de quatro carros e uma ambulância 0km que dará suporte nos atendimentos domiciliares. A nova UBS conta com sala de vacina, sala odontológica, consultório médico, consultório de enfermagem, dois banheiros, cozinha, recepção e almoxarifado.

“Quero destacar aqui que estou acrescentando mais 4 carros em nossa frota, os que já estavam vão continuar e a meta é substituir os carros antigos por novos, ou seja, teremos dez carros 0km à disposição das pessoas que precisam fazer hemodiálise ou outro tipo de atendimento,”, disse o prefeito na entrega dos automóveis.

Flávio ainda enfatizou que muitas obras virão ainda esse ano para os povoados São Tiago e Bela Vista, uma delas é a pavimentação asfáltica dos povoados citados e a mudança do local do posto do Bela Vista, que passará para o atual polo da Secretaria Municipal de Assistência Social. Assim, o novo espaço poderá acomodar mais atendimentos, dando mais conforto aos pacientes.

Texto e foto: Ascom PMT