Forte temporal atinge o município de Carmópolis neste domingo e deixa ruas alagadas e carros ficam submersos

As fortes chuvas que atingiram o município de Carmopolis desde as primeiras horas deste domingo (23) causaram vários transtornos aos moradores do município, afetando, principalmente, a população mais carente.

Foram cerca de duas horas ininterruptas de chuvas e por conta disso, as ruas ficaram completamente alagadas e em alguns locais, a água chegou na altura da porta dos veículos e os motoristas tiveram que deixar o carro. Em outros lugares, os veículos boiaram, ficando quase submersos.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs) informou que a Defesa Civil do Estado está no local e que estão discutindo nesse momento as ações a serem tomadas. “Não temos mais coordenação da Defesa Civil no município de Carmópolis, mas a Defesa Civil estadual deve seguir por lá”, disse o órgão.

A diretoria de Trânsito do município informou que a chuva intensa “deu uma trégua e parou” e que deixou “apenas sujeira no local”. Segundo o diretor de Trânsito, Wilton Torres, ainda não se sabe as providências a serem tomadas, mas que “o secretário de Assistência Alexandre Magalhães está com equipe nas ruas averiguando, além das equipes da secretaria de obras que estão desobstruindo as bocas de lobo pelo lixo levado pelas águas que até levou parte do asfalto do acesso à cidade”.

Na sede do município, imagens mostram que o Hospital de Carmópolis também foi afetado pelas fortes chuvas da manhã deste domingo. Até momento não há informações sobre feridos.

Políticos se manifestam – O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que acompanhou as imagens das chuvas que assolam Carmópolis: “Entrei em contato com as autoridades locais que já prestam atendimento à população”.

Mitidieri diz que nesta segunda-feira (22) estará no município visitando os lugares mais prejudicados sem medir esforços para ajudar. “Que Deus proteja todos nós”, rogou.

O ex-deputado federal André Moura se solidarizou com as famílias de Carmópolis que estão, desde o início do dia, enfrentando diversos alagamentos por conta do alto volume de chuvas.

– Espero que não registremos perda de vidas por conta disso. É momento de unir todos para ajudar o maior número possível de pessoas, sugeriu.



O ex-governador Jackson Barreto (MDB) sugeriu que “nós sergipanos iniciemos a semana em corrente de solidariedade pela população de Carmópolis”.

– O município foi atingido por fortes chuvas neste domingo e precisamos nos somar para ajudar os que mais precisam. Prefeita Esmeralda e Hyago Silva Cruz contem comigo!

A delegada Danielle Garcia (Podemos) usou as redes sociais para externar a sua preocupação. “Que o Poder Público saiba agir com responsabilidade neste momento crítico, e acolha a todos os que foram afetados de alguma forma”.

Com informações e foto do radialista Jailton Santana, do Jornal da Rio 2ª edição