IML recolhe 12 corpos nas últimas 48 horas em Sergipe, sendo cinco vitimas de homicídios

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu, na sexta-feira (21) e sábado (22) 12 corpos, sendo que foram cinco vitimas de homicídio, duas vitimas de queda da própria da própria altura, além de duas vitimas de acidente de trânsito e três mortes a serem esclarecidas.

Veja relação dos corpos

Erick Santos do Nascimento, 33 anos, vitima de acidente de trânsito, no município de Tomar do Geru;

Nayan Wesley da Silva Sales, 21 anos, vitima de homicídio, no município de Porto da Folha;

José Cordeiro da Silva, 46 anos, corpo recolhido no Hospital Regional de Carira, vitima de arma de fogo;

Elias Santos, 75 anos, corpo recolhido na Avenida Poço do Mero, 93, Bugio, em Aracaju, causa morte indeterminada;

Corpo sem identificação, sexo masculino, morte por arma de fogo, na Rua 12, Maria do Carmo II, Olaria, em Aracaju;

Manoel de Jesus Santos, 68 anos, corpo recolhido no Povoado Saco do Capim, município de Simão Dias, causa morte a ser esclarecida;

Severo Alves dos Santos, 71 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), morte por queda da própria altura;

Edivaldo Nascimento Costa, 81 anos, procedente de Simão Dias, corpo recolhido no Hospital de Lagarto, morte por queda da própria altura;

Janisson Santos Monte, 39 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), vitima de homicídio por arma de fogo;

Sebastião Francisco Souza Neto, 57 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), vitima de arma de fogo, no município de Tomar do Geru;

Maria Edelma Tavares, 42 anos, corpo recolhido no Hospital Governador João Alves Filho (HUSE), causa morte a esclarecer;

Carlos Alberto da Mota Santos, 51 anos, corpo recolhido na Rua Bahia, 1.362, em Aracaju, causa morte a ser esclarecida.