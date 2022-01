Motorista embriagado é preso durante a operação Lei Seca realizada pela CPTRAN, em Aracaju

A Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran), realizou mais uma operação lei seca na capital neste fim de semana.

Vários pontos de blitz são espalhados na capital para inibir os condutores que conduzem seus veículos após ingerir bebida alcoólica.

Neste sábado (22), um condutor teve que ser conduzido a delegacia, pois além de estar com diversos sintomas de embriaguez, fez o teste do etilometro e foi constatado 0.49 mg/ l de álcool expelido no ar( a partir de 0.34 mg/l, deve ser dada a voz de prisão), sendo conduzido a plantonista, além de ter sua CNH recolhida para o processo de suspensão e ter de pagar uma multa de 2974,30 reais .

Além dele, mais onze pessoas foram flagradas com sintomas de embriaguez, sendo autuadas pela CPTran.

” Nosso trabalho é continuo, sabemos que muitos condutores infelizmente tem esse comportamento irresponsável de beber e dirigir, e ainda tem pessoas inconseqüentes que fazem grupos em rede sociais informando os locais das blitz, o que dificulta nosso trabalho e facilita acidentes mais graves na capital, afinal, o objetivo de quem trabalha no trânsito é justamente diminuir os acidentes com vítimas graves em nossa cidade” afirma o Major Silveira, comandante da Cptran.

A CPTran está a disposição da sociedade 24 horas por dia e sete dias por semana através do 190 da Polícia Militar de Sergipe.

Informações e foto CPTran