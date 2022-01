O candidato ao governo do Estado precisa liderar um forte agrupamento

Os bastidores da política sergipana estão em plena “efervescência” pela proximidade das definições dos pré-candidatos a governador do Estado, pela situação e também pela oposição. Na base aliada do governo Belivaldo Chagas (PSD) há uma forte expectativa para a reunião que ocorrerá em breve. Em entrevista ao Faxaju, o “galeguinho” já anunciou que não deve decidir nada até março, quando se inicia a janela partidária, permitindo a troca de legenda por parte dos mandatários sem o risco de qualquer penalidade.

Belivaldo também foi bem objetivo em assegurar que “não dará ouvidos a recadinhos”, ou seja, coincidência ou não, quem havia “rompido o silêncio” e anunciando que é pré-candidato a governador pelo agrupamento é o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT). Logo ele que, meses atrás, dizia para os aliados que não iria disputar o pleito deste ano, mas que agora está impondo seu nome a todo custo. Há, diga-se de passagem, uma estratégia do “marketing” do prefeito por trás disso.

Edvaldo tem criado uma situação, alegando ser o melhor dos pré-candidatos do agrupamento, mas politicamente falando, continua isolado dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e lideranças, da capital e, principalmente, do interior. Chegou, nos bastidores, inclusive a “flertar” com o PT e o pré-candidato a governador Rogério Carvalho. Ainda mais por trás, há um político experiente que parece “operar” para que o “jogo político” fique cada vez mais favorável para o seu projeto.

Pela oposição o “jogo de especulações” tem menos intensidade, mas ainda se fala muito em Rogério Carvalho, sendo que também não há, além do PSB, qualquer definição sobre que partidos e políticos estariam dispostos a fazer uma composição com o senador petista. Também na oposição o Cidadania mantém as conversações com o Podemos da delegada Danielle Garcia, mas ainda sem qualquer definição para o governo. O senador Alessandro Vieira mantém a pré-candidatura à presidência da República.

É importante ressaltar que, se ocorre nacionalmente uma Federação entre o Cidadania e o PSDB, de longe o nome para disputar a presidência mais forte seria o do governador paulista João Dória (PSDB) e Alessandro teria que recuar. Mas, em síntese, a oposição continua combativa, é verdade, mas profundamente isolada e, pelo visto, desinteressada politicamente falando. Na oposição ao governo, além das “vaidades ideológicas”, a falta de um agrupamento com boa densidade continua sendo um empecilho.

Por sua vez, na base governista, as pré-candidaturas são várias, mas a história de Sergipe mostra que há muito tempo ninguém chega ao Palácio dos Despachos sem um forte agrupamento dando sustentação. Há um desinteresse nítido por política de uma parcela importante da população, infelizmente, mas quem não tem grupo, quem não lidera, na capital e, principalmente, no interior, não tem condições de disputar o governo. É “muita mídia” e pouco voto! Aí ninguém quer…

Veja essa!

Este colunista obteve a informação que o senador Alessandro Vieira está determinado a manter a pré-candidatura à presidência da República pelo Cidadania. Caso ele realmente busque essa projeção nacional, o nome mais cotado no momento para disputar o governo seria o do empresário Milton Andrade.

E essa!

Agora tem uma situação que chama a atenção: caso o Cidadania passe a compor uma Federação com o PSDB, nacionalmente, há quem defenda que Alessandro deixe seu partido e procure outra legenda para concorrer à presidência ou ao governo. A turma parece não querer apoiar João Dória (PSDB) para comandar o País.

Adir e o Senado

Diante dos rumores recentes e especulações sobre a relação do Cidadania e o Podemos, uma verdade: em uma reunião do bloco do Cidadania, o advogado Adir Machado teria desistido de uma pré-candidatura a deputado federal e teve seu nome apoiado para o Senado. Sobre Danielle Garcia não existe rompimento, mas o problema é que nem seu partido sabe qual o cargo eletivo que ela buscará nas urnas.

Alessandro processado

O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, não vai deixar os ataques que sofreu em vão na “fatídica” CPI da Covid e moveu ações penais de indenização por crimes contra a honra contra o presidente da CPI, Omar Aziz, o relator Renan Calheiros, o vice Randolfe Rodrigues, além dos senadores Simone Tebet e o nosso Alessandro Vieira. As ações já foram encaminhadas para o Supremo Tribunal Federal (STF). Talvez, os “showsmícios” na CPI não fiquem impunes…

Alô Guarda Municipal!

A Prefeitura de Aracaju, através da Guarda Municipal, precisa urgentemente fiscalizar e controlar o fluxo de passageiros no Terminal da Atalaia, em especial, nos fins de tarde. Alguns abusos estão sendo cometidos por alguns passageiros. Idosos, mulheres e crianças ficam constrangidos e os rodoviários não têm muito o que fazer.

Abusos no Terminal!

A informação dos leitores é de que, quando os veículos chegam no terminal, alguns passageiros chegam a entrar pela janela, antes mesmo que os demais desembarquem, sem contar que o ambiente dentro dos veículos tem ficado tenso entre os passageiros. Fiscalização? Os leitores dizem que, quando a Guarda aparece, logo em seguida vai embora e nada muda. Já não basta pagar caro por um serviço ruim?

Assalto no Agreste

Na noite desse sábado (22), na região do povoado Cajueiro em Itabaiana, os passageiros de um ônibus da Coopertalse que faz a linha Aracaju e Ribeirópolis, foram assaltados por quatro homens armados que levaram todos os pertences. Felizmente não há informações de feridos.

Paralisação no Detran

Em reunião entre as associações das clínicas, médicos e psicólogos, por meio da Associação Sergipana de Clínicas de Trânsito (ASECTRAN), Associação de Médicos de Tráfego de Sergipe (ABRAMET) e Associação de Psicologia de Trânsito de Sergipe (APSITRAN), ficou definido uma paralisação nesta segunda (24), apenas no turno da manhã, com o objetivo de realizar manifestação junto ao DETRAN/SE e atos para protocolar ofício da paralisação no dia 31 de janeiro e de reunião urgente com o conselho deliberativo do Órgão.

Cobram reajuste

Desde 2020, as entidades cobram respostas do Detran quanto ao reajuste dos honorários dos profissionais médicos e psicólogos, conforme o Artigo 2º da Resolução 02/2015 do Conselho Deliberativo do DETRAN/SE.

Novas cobranças

No dia 11 de janeiro de 2022, as associações voltaram a reivindicar, em novo ofício, resposta do órgão. No ofício, as associações, apresentam, de forma atualizada, os parâmetros para a correção dos valores e das perdas significativas de receitas pelos profissionais médicos e psicólogos durante o ano de 2020 e 2021, utilizando como ferramenta a calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, bem como pelas informações disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Denúncia no PT

Militância e dirigentes do PT estão insatisfeitos com o tesoureiro do partido, Aby Custódio, e até exigem a substituição da tesouraria. Os denunciantes chegam a falar em suposto uso indevido de recursos do PT para questões políticas. Aby, até onde este colunista conseguiu apurar, é o pré-candidato do agrupamento do senador Rogério Carvalho (PT) para deputado estadual. Acham que a chapa do PT pode ficar fragilizada por causa disso. Com a palavra o tesoureiro do PT sergipano…

André & Pirambu I

O ex-deputado federal André Moura esteve em Pirambu, acompanhando o prefeito Guilherme Melo (PSC), além de secretários e moradores na entrega da Academia da Saúde. O prefeito destacou o empenho de André em viabilizar recursos para a região e agradeceu todo o trabalho em prol do município. “Quero agradecer ao seu empenho, André, por ter conseguido mais esse recurso para nossa cidade e garantir a construção dessa Academia da Saúde”, disse. A Academia da Saúde faz parte de mais uma ação viabilizada através de recursos de André enquanto parlamentar federal.

André & Pirambu II

Durante a inauguração do mais novo espaço da saúde em Pirambu, André agradeceu o apoio e o carinho da população. “Estou muito feliz em participar desta inauguração aqui em Pirambu, lugar onde minha vida pública começou. O prefeito Guilherme tem inaugurado diversas obras viabilizadas através de recursos do nosso mandato e a Academia da Saúde é mais uma delas”, destacou. “Entregamos aqui mais um espaço para que as pessoas cuidem da saúde e pratiquem exercícios, um local adequado e equipado para os pirambuenses”, completa André.

Olha a OAB!

Em solenidade coletiva advogadas e advogados foram empossados oficialmente na diretoria de 26 comissões temáticas. O ato ocorreu no plenário da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). De acordo com a coordenação, a terceira fase das posses oficiais será efetuada na próxima semana. Na sequência, os membros das comissões também serão empossados. As ações estão acontecendo de forma escalonada, seguindo os protocolos de saúde contra o novo Coronavírus.

Danniel Costa I

Nesta nova fase, a estrutura funcional das comissões foi atualizada para atender todas as ações que serão promovidas durante a gestão. Segundo o presidente da OAB/SE, Danniel Costa, o objetivo principal é garantir que a advocacia tenha a assistência necessária para exercer efetivamente as suas funções dentro da Ordem e possa participar das Comissões com suas experiências.

Danniel Costa II

“As pessoas escolhidas para compor a direção têm total ligação com a área de atuação determinada, uma vez que usamos critérios essencialmente técnicos para sua definição. Não temos dúvidas que nesse triênio as Comissões farão total diferença na defesa da advocacia e da sociedade”, declara Danniel Costa. Uma das novidades é a implantação de um sistema de inscrição totalmente informatizado. Além disso, duas funcionárias da instituição foram colocadas à disposição dos integrantes para auxiliar nas demandas das Comissões.

Gracinha Garcez

A deputada estadual Gracinha Garcez (PSD) vem ampliando sua base de apoio através do diálogo e de ações que trazem benefícios para as regiões. E em Salgado, município vizinho à sua terra Itaporanga D’ajuda, a parlamentar recebeu o apoio do grupo político liderado pelo prefeito Givanildo Costa, que conta ainda com os ex-prefeitos Gilvando Barbosa e Janete Barbosa. “Fiquei muito grata com essa parceria. Salgado sempre foi um município querido, onde temos muitos amigos. Vamos estreitar essa relação e buscar, através do nosso mandato, trazer benefícios para a sua população”, afirmou Gracinha.

Alô Indiaroba!

Como 65,5% dos negócios formais no município são Microempreendedores Individuais (MEI), a prefeitura bolou uma forma de incentivar essa moçada através da Maratona de Modelagem de Negócios que visa incentivar novos empreendimentos e/ou aprimorar aqueles já existentes. E aqui reside um diferencial muito interessante: os MEIs locais podem se inscrever na Maratona e, ao final dela, dentre as equipes inscritas e devidamente participantes, serão contempladas as 10 primeiras, outras 10 em seguida e as 20 colocadas posteriormente.

Premiação

As primeiras equipes receberão, cada uma, R$ 5 mil; as que vêm a seguir recebem R$ 3 mil cada; e as demais, cada uma, faturará R$ 2,5 mil. No total serão R$ 130 mil distribuídos entre as MEIs indiarobenses, mas desde que as interessadas se inscrevam, se mobilizem, se engajem, sejam partícipes e atuantes durante a Maratona. Quer dizer, os recursos, que são próprios, chegarão ao destino e ajudarão a aquecer a economia local, mas exigindo, como contrapartida aos beneficiados, participação e protagonismo!

