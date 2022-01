Processo seletivo do Senac/SE recebe inscrições até segunda

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) divulgou no início desta semana o edital para seleção de

Instrutor de Educação Profissional de Enfermagem. A oportunidade é para a capital sergipana e as

inscrições serão realizadas até próxima segunda, 24.

O edital completo para preenchimento da vaga de instrutor de enfermagem (II) está disponível no site do Senac Sergipe . As inscrições serão realizadas através do site processoseletivosenac ou se preferir, para maiores informações, o telefone para contato é (79) 3212-1560. Curso técnico em Enfermagem E para quem ainda não possui formação e deseja ingressar na área, o Senac iniciou o período de inscrições para o curso técnico em Enfermagem em Nossa Senhora da Glória e Itabaiana.

Em Nossa Senhora da Glória, as inscrições estão abertas até o dia 03 de março, com início das aulas na

mesma data. Em Itabaiana, as matrículas estão abertas até o dia 04 de fevereiro, iniciando as aulas no dia 14 do mesmo mês. O curso possui carga horária de 1600 horas, turmas somente no período da noite.

“O aluno após a conclusão do curso, recebe certificado válido em todo território nacional e atua como profissional técnico em enfermagem nas unidades de saúde e hospitais em todo o Brasil. Em média, o Senac forma todos os anos

profissionais qualificados com grande possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho, relatou a diretora regional do Senac, Priscila Dias Felizola.

Mais informações sobre os cursos técnicos do Senac, os interessados poderão acessar o catálogo de cursos ou pela rede social @senacse.

Fonte: Senac