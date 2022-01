Um micro-ônibus da Coopertalse foi assaltado na noite deste sábado (22) no povoado Cajueiro, em Itabaiana.

As informações são de que quatro homens armados renderam o motorista e os passageiros do ônibus que faz a linha Aracaju a Ribeirópolis, via Moita Bonita, e fizeram um verdadeiro limpa, levando dinheiro, aparelhos celulares e pertences das vitimas.

Em seguida os marginais fugiram tomando rumo ignorado, ninguém se feriu.

Foto redes sociais