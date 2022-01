Veja programação e horário de testagem nas UBSs em Aracaju

Nesta segunda-feira (24), a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), continuará realizando testes de detecção da covid-19 em 22 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), porém os horários de disponibilidade desse serviço podem mudar entre elas. Essas testagens são apenas para pessoas com sintomas, e quem está assintomático deve procurar as ações itinerantes do TestAju.

Nas UBSs que funcionam até às 16h ou até às 17h, as testagens ocorrerão das 8h30 às 15h. Entre essas unidades estão: José Quintiliano (Cidade Nova); Adel Nunes (América); Osvaldo Leite (Sta Maria); João Cardoso (José Conrado de Araújo); João Oliveira Sobral (Santos Dumont); José Augusto Barreto (Japãozinho); Augusto César Leite (Aeroporto); Eunice Barbosa (Coqueiral); Anália Pina de Assis (Almirante Tamandaré); Celso Daniel (Santa Maria) e Roberto Paixão (Dezessete de Março).

Já nas UBSs que funcionam até às 19h, as testagens ocorrerão das 8h30 às 18h. Entre essas unidades estão: Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente); Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos); Francisco Fonseca (Dezoito do Forte); Antônio Alves (Atalaia); Dona Jovem (Industrial); Onésimo Pinto (Jardim Centenário); Augusto Franco; Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); Cândida Alves (Industrial); José Machado de Souza (Santos Dumont) e Santa Terezinha (Robalo).

“Foi preciso estabelecer esse horário de atendimento, pois os profissionais precisam realizar a preparação dos testes, bem como a organização das coletas e o envio das amostras para análise laboratorial, em caso de necessidade”, informa a coordenadora da Rede de Atenção Primária da SMS, Andressa Machado.

TestAju

Na próxima semana, a Prefeitura de Aracaju realizará a testagem para pessoas sem sintomas (TestAju) nos seguintes bairros: Getúlio Vargas (Estacionamento Da UBS Oswaldo De Souza), na segunda-feira, 24; Luzia (Praça Vereador Nivaldo Teles De Menezes), na quarta-feira, 26; e Jabotiana (Praça Ao Lado Da Paróquia Santa Lúcia), na sexta-feira, 28.

Fonte: AAN