Acidente envolvendo 2 veículos de passeio deixa um morto e dois feridos na BR-235, em Socorro

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas na manhã desta segunda-feira (24) após um acidente envolvendo dois veículos de passeio.

O acidente foi registrado na BR-235, no povoado Lavandeira, em Nossa Senhora do Socorro e as informações passadas pela PRF são de que a colisão envolveu um Jeep Compas e um Corsa Classic.

Devido a gravidade do acidente, o condutor do Corsa, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As outras duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU), com ferimentos leves,

Foto redes sociais