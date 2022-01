Aprovação de Juca em Laranjeiras chega a 76,5%

Com um ano de gestão à frente do município de Laranjeiras, o prefeito José de Araújo (Juca) alcança excelentes índices de aprovação junto aos moradores. É o que aponta o resultado de uma pesquisa realizada pelo Instituto França, entre os dias 13 e 14 de janeiro deste ano. Em áreas essenciais, como coleta de lixo, iluminação pública e outras, os índices variam entre 70% e 92% de aprovação.

Outro ponto da pesquisa que chama a atenção é o sentimento de que o município está bem melhor após o início da gestão Juca. 76,5% dos entrevistados aprovam a administração municipal, contra 18,1% que desaprovam e 5,4% que não responderam ou não souberam. Já quando perguntados se a administração do prefeito Juca está indo no caminho certo ou no caminho errado, 74,4% afirmaram que sim, que está no caminho certo. Apenas 19,5% disseram estar no caminho errado, e 6,1% não souberam ou não responderam.

Chama a atenção também a perspectiva de futuro dos moradores apontada na pesquisa. Mesmo com a pandemia e crises na saúde e na economia, para 76,2% das pessoas, Juca vai fazer uma administração melhor que a do ex-prefeito Paulinho da Varzinha, o que demonstra confiança na gestão atual.

A liderança política e eleitoral de Juca também foi medida na pesquisa. 66,1% dos eleitores disseram que votariam com certeza no prefeito. 24,5% afirmaram que votariam em um outro candidato. Em 2020, Juca disputou o pleito com outros três nomes, tendo sido eleito com 38,19% dos votos válidos.

Mesmo iniciando uma gestão complexa, endividada, com salários atrasados e que deixou toda a estrutura do município abandonada, Juca imprimiu um ritmo de trabalho forte e permanente. Com planejamento e focado no cumprimento de metas em todas as áreas, formou uma equipe técnica que vem alcançando realizações importantes. Áreas antes abandonadas, como infraestrutura, educação, saúde, políticas sociais, geração de emprego e renda, entre outras, passaram por mudanças significativas, transformando para melhor a vida dos laranjeirenses.

“Hoje o nosso povo tem mais dignidade, com serviços gratuitos de qualidade e ações que combatem os efeitos da pandemia na vida das pessoas. Em 2021, eu e toda equipe arregaçamos as mangas para levar o melhor a Laranjeiras. Fomos buscar parcerias e recursos em outras esferas governamentais, emendas parlamentares e já conseguimos mudar parte da realidade do que encontramos. Muita gente já saiu da lama e da poeira, tem água na torneira, UBS funcionando perto de casa, alimento na mesa e ações que devolveram a autoestima da nossa população”, comemora Juca.

Fonte e foto assessoria