Aracaju mantém a atenção à instabilidade climática e registra apenas 26 milímetros em 3h

A Prefeitura de Aracaju mantém suas equipes com atenção redobrada à instabilidade climática, na capital sergipana, desde a emissão do alerta para chuvas moderadas, divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Até o momento, apesar da grande incidência de trovões e relâmpagos, na madrugada desta segunda-feira (24), o acumulado registrado foi baixo, com apenas 26 milímetros (mm) de chuva nas últimas três horas.

Os dados são da Defesa Civil de Aracaju, que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec). Ainda segundo o órgão, não houve registro de ocorrências, relacionadas às precipitações, através do número emergencial 199. De forma preventiva, por meio do Serviço de Alerta por SMS – 40199, a população foi informada sobre a previsão de chuva, de maneira a manter atenção, especialmente nas áreas de risco.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que as equipes da gestão municipal atuam de forma coordenada para atender a população e minimizar os impactos que possam ocorrer.

“Há monitoramento constante de áreas de risco e ações preventivas contínuas. As equipes estão preparadas para atender as demandas da população e mantêm o acompanhamento da instabilidade climática, na capital, para adotar as medidas que forem necessárias à redução de riscos”, destaca Luís Fernando.

Em relação aos cuidados a serem adotados em virtude da incidência de raios, o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado, pontua aspectos a serem considerados. “É importante evitar áreas abertas ou descampadas, assim como ambientes aquáticos. Também não é seguro se abrigar debaixo de árvores ou próximo a postes. Orientamos que as pessoas se mantenham abrigadas em ambientes fechados, ou, se estiver na rua, dentro dos veículos”, explicou o coordenador.

Canais

Os canais da cidade suportaram positivamente o volume das águas. Este fato é consequência das ações preventivas de limpeza e monitoramento planejadas pela Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb).

Neste sentido, no início da manhã desta segunda-feira, foi realizada uma vistoria em canais da região central e das zonas Norte e Sul da cidade, assim como das avenidas Airton Teles, Francisco Moreira, Ministro Geraldo Barreto Sobral, além dos situados nos conjuntos Médici, Lourival Batista, entre outros. “Avaliamos o escoamento das águas pluviais e nenhuma intercorrência foi constatada, até o momento”, informa o diretor de Operações, Bruno Moraes.

Já as atividades de desobstrução estão concentradas ao longo do dia em canais dos bairros 17 de Março, Centro, na avenida Gonçalo Prado Rollemberg e na Aruana, nos residenciais Porto Sul e Aquários, onde ocorrem de forma manual.

No Santa Maria e no Loteamento Jardim Bahia, no bairro Soledade, o serviço está sendo realizado com o uso de maquinário. Já a metodologia por barragem móvel está sendo utilizada na avenida Salatiel, no Olaria, bairro em que o serviço conta também com o suporte da minicarregadeira tipo bobcat. As telas de contenção instaladas nos canais do Médici e da avenida José Conrado de Araújo também passaram por limpeza.

“Seguimos em alerta e integrados aos demais órgãos municipais para minorar eventuais transtornos à população, no caso das chuvas persistirem no decorrer dos dias”, frisa o diretor de Operações da Emsurb.

Serviço de Alerta

O alerta emitido da manhã do domingo (23), com vigência para 48h, segue até esta terça-feira, dia 25. Em caso de emergência ou possíveis riscos ocasionados pelas chuvas, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil de Aracaju através do número 199, que funciona 24h, todos os dias da semana

O serviço de alerta por SMS 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre indicativo de chuva, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção.

Para realizar o cadastro, é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Com informações e foto da AAN