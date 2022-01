Bárbara, Brunna Gonçalves, Laís e Rodrigo especulam sobre Jogo da Discórdia

No quarto Lollipop do BBB 22, Bárbara, Brunna Gonçalves, Laís, e Rodrigo conversam e especulam sobre o Jogo da Discórdia. Bárbara brinca com Laís fingindo ensaiar, caso o jogo aconteça na noite desta segunda-feira.

“Laís, quem você acha que só pipoca no jogo?”, pergunta a modelo.