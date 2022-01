Combate ao furto de energia recupera o equivalente ao consumo de aproximadamente 23 mil residências em um ano

Em 2021, a Energisa recuperou 37.655.000 KWh que foram consumidos de forma irregular

Cerca de 37.655.000 KWh de energia foram recuperados durante o ano de 2021 na área de concessão da Energisa em Sergipe, após serem desviados ou não registrados pela concessionária por causa de irregularidades no sistema de medição por intervenção de terceiros e ligações ilegais, mais conhecido como ‘gato’. A energia recuperada é suficiente para abastecer mais de 23 mil residências durante um ano, com um consumo de 134 KWh/mês em cada imóvel.

Para isso, já foram realizadas mais de 31 mil inspeções em 2021 e identificadas cerca de 7.357 irregularidades, por meio de análises de histórico de consumo e denúncias. A notificação e regularização de fraudes e furtos de energia é fundamental para a qualidade no fornecimento de energia elétrica para todos os clientes. A prática inclusive é crime previsto no Código Penal Brasileiro, com pena que varia de um a quatro anos de reclusão.

Outro fator de atenção para a Energisa é o risco à segurança da população, isso porque, as ligações clandestinas irregulares são feitas por pessoas que não tem conhecimento técnico, utilizam materiais inadequados e, muitas vezes, encostam na rede energizada acarretando acidente. Além da probabilidade de acidente, pode acarretar a falta de energia, causando prejuízos para os clientes regulares.

A rede elétrica é planejada para atender os clientes regulares e cadastrados nos sistemas da companhia. O furto prejudica a qualidade e segurança do fornecimento da energia elétrica, porque impacta diretamente na qualidade de energia para o cliente regular. “Há ainda o risco de acidente por choque elétrico. Por isso, orientamos que os clientes sempre busquem a Energisa para regularizar a situação. Há outras formas de economizar, como mudando hábitos de consumo, substituindo equipamentos antigos por novos com menor consumo e até se inscrevendo na tarifa social, se preencher os requisitos do governo”, explica o coordenador de Medição e Combate à Perdas, Evandro Macedo.

De acordo com Evandro, quando a fraude é identificada, além da regularização e abertura do Boletim de Ocorrência, a Energisa realizará a cobrança dos valores retroativos, referentes ao período da irregularidade, ou seja, em que a pessoa usou energia, mas não pagou. Os procedimentos para efetuar esta cobrança estão previstos na Resolução 414/2010 da Aneel. O fornecimento de energia também é interrompido como medida de segurança até que a situação seja regularizada, já que caracteriza risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico.

“Temos o compromisso de distribuir energia com qualidade e segurança para os nossos clientes e isso também passa pela redução das irregularidades. A população notou que o combate ao furto de energia é um dever de todos, pois além de criar a concorrência desleal entre comerciantes, uma parcela desse furto é repassada na tarifa de energia elétrica, por esse motivo denuncie as irregularidades em nossos canais de atendimento da Energisa”, concluiu Evandro.

A denúncia da irregularidade pode ser realizada por meio dos canais de atendimento da Energisa. A identidade de quem denuncia é mantida em total anonimato.

