Confiança e Lagarto vencem no encerramento da primeira rodada do campeonato sergipano

A rodada inicial do Campeonato Sergipano da Série A1 de 2022, foi encerrada neste domingo (23) com a partida entre Atlético Gloriense x Lagarto, no estádio Editon Oliveira em Nossa Senhora da Glória. A partida foi marcada pela virada dos visitantes no segundo tempo. O Atlético Gloriense abriu o placar na etapa inicial com o atleta Luan. O empate do Lagarto saiu após cobrança de pênalti do atacante Luan.

O gol da vitória do Lagarto saiu aos 46 minutos. Depois da cobrança de escanteio o atleta Cristiano de cabeça marcou o gol da virada. Final: Atlético Gloriense 1×2 Lagarto. Com o mesmo placar o Confiança venceu fora de casa, a equipe do FreiPaulistano. Jogando no estádio Jairton Menezes, em Frei Paulo, os visitantes abriram o placar com Renan Gorne. O Frei empatou com Wanderson. No segundo tempo após cobrança de pênalti o atacante Renan Gorne marcou o gol da vitória. Final: FreiPaulistano 1×2 Confiança.

A 1ª rodada do Sergipão 1Xbet, teve início no dia 15, com a vitória do Sergipe diante o Falcon por 2×1, com gols de Alexandre Lazarini e Doda, na arena Batistão. No dia 16, o Itabaiana recebeu no estádio Etelvino Mendonça, o Maruinense e venceu por 4×0. Os gols foram de Illa, Gustavo e Davi Ceará (2×). Na quarta-feira, a equipe do Boca Júnior não se intimidou e surpreendeu o América de Propriá com uma excelente atuação durante os dois tempos da partida. O time de Cristinápolis venceu por 2×0. Os gols da partida foram marcados pelo atleta Flávio Chelier. Final: América 0x2 Boca Júnior.

A segunda rodada do Sergipão, já teve início no sábado (22/01) com a vitória do Sergipe diante o Boca Júnior na arena Batistão ppr 6×0. A rodada terá sequência neste meio de semana. Acompanhe os confrontos:

25/01 (terça-feira)

20h15 – Falcon x Itabaiana, arena Batistão, em Aracaju

26/01 (quarta-feira)

15h15 – Maruinense x Atlético Gloriense, estádio Fernando França, em Carmopólis

20h15 – Confiança x América de Propriá, arena Batistão, em Aracaju

27/01 (quinta-feira)

20h15 – Lagarto x FreiPaulistano, estádio Paulo Barreto, em Lagarto

Fonte e foto FSF