CPTRAN registra dois acidentes de trânsito com vitima na Orla de Atalaia neste domingo

A Companhia de Polícia de Trânsito Polícia (CPTRAN) registrou neste domingo (23), dois acidentes de trânsito na Orla de Atalaia, em Aracaju.

A primeira ocorrência foi registrada às 19:05 horas, na Avenida Santos Dumont, bairro Atalaia. Sendo uma colisão traseira, envolvendo um Nissan/Kicks e uma motocicleta Honda/XRE 300.

O motociclista não identiricado foi atendido e conduzido ao hospital por uma equipe do SAMU. O condutor do automóvel recusou-se a realizar teste com aparelho etilômetro, após procedimento cabível, o condutor do veículo, que não aparentava sinais visíveis de embriaguez, foi conduzido à Deplan para comunicação do fato, visto que o motociclista ficou gravemente ferido, sendo inclusive intubado pela equipe médica que o atendeu.

A outra ocorrência foi às 20:10 horas também na Avevida Santos Dumont, sendo um choque com meio-fio e canteiro, envolvendo um GM/Celta. O condutor recusou-se a realizar teste com aparelho etilômetro, como não apresentava sinais visíveis de embriaguez, foi realizado o procedimento administrativo cabível, e liberado posteriormente.

Com informações e foto da CPTran