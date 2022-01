ESA lança 1º webnário sobre perspectivas pra advocacia/previdenciária

A Escola Superior de Advocacia em Sergipe (ESA/SE) divulga o seu 1º webnário com um dos temas mais debatidos na atualidade: As perspectivas para a advocacia previdenciária em 2022. O evento ocorrerá na próxima sexta-feira (28/01), no período de 14h30 às 21h30, e será transmitido pelo YouTube da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE). As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até o dia 28 de janeiro.

Serão cinco painéis que debaterão aspectos do direito previdenciário no âmbito de 2022. “O webnário será o primeiro evento promovido pela ESA/SE neste ano. Reunimos palestrantes altamente qualificados para ministrar a conferência, que busca tratar sobre os avanços e inovação do direito previdenciário na prática”, afirma Cícero Dantas, diretor-geral da ESA.

Ao final do evento, será emitido certificado de 6 horas apenas para os advogados e advogadas inscritos no imasters, e que registraram presença por meio do nome completo subscrito no chat do YouTube.

Confirme sua inscrição pelo site www.esasergipe.org.br

Por Innuve Comunicação

Ascom OAB/SE