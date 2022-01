Feira do Dom Pedro terá local de funcionamento alterado aos domingos

A partir do dia 30 de janeiro, a feira livre que ocorre aos domingos no bairro Dom Pedro, na zona Oeste da cidade, terá o seu local de funcionamento alterado. A medida ocorre após avaliação técnica da Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) e atende a uma solicitação dos comerciantes e moradores.

As estruturas, que incluem cerca de 150 bancas para cereais e hortifruti e 34 balcões frigoríficos para produtos de origem animal, serão realocadas da rua Juiz Mário Almeida Lobão para o canteiro central entre as avenidas Maranhão e São Paulo.

“Estamos retirando as instalações da via pública para o canteiro central no intuito de otimizar a mobilidade na região. Já a feira que acontece na mesma localidade durante às quartas-feiras, no período da tarde, será mantida no mesmo endereço, na rua Juiz Mário Almeida Lobão, por apresentar um porte menor”, explicou o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento, Bira Rabelo.

Para dar conhecimento aos feirantes, na manhã de hoje, 23, fiscais da diretoria realizaram a entrega do comunicado. “Na ocasião, fizemos também o cadastramento dos feirantes para atualização dos nossos dados cadastrais”, concluiu Bira.

