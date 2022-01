Hospital Regional de Estância implanta Ouvidoria e amplia canais de comunicação

O Hospital Regional de Estância Dr. Jessé de Andrade Fontes, gerenciado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), começou a disponibilizar nesta segunda-feira, 24, o serviço de Ouvidoria aos servidores e cidadãos que desejarem sugerir, denunciar, reclamar, elogiar ou informar o nível de satisfação sobre o funcionamento dos serviços realizados na unidade. O intuito da implantação da Ouvidoria é ampliar os canais de comunicação com o cidadão e subsidiar os gestores no aperfeiçoamento dos serviços.

Para acessar os serviços da Ouvidoria não há burocracia, o atendimento acontece de segunda à sexta-feira, das 8h às 13h e das 15h às 19h. O usuário pode se dirigir a sala da Ouvidoria, ou utilizar um dos canais de preferência, o e-mail: [email protected] ou o telefone (79) 3530-3525.

A Superintendente da unidade, Luara Carvalho, explica que a iniciativa está em consonância com a Política Nacional de Humanização (PNH), necessária para colocar em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano, colaborando com as práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde.

“A Ouvidoria foi criada pelo Ministério da Saúde como uma das estratégias da Política Nacional de Humanização, visando um melhor acolhimento ao cidadão externo (população) e interno (profissionais do hospital). Através da Ouvidoria o cidadão terá mais um canal de voz e participação junto a gestão. As manifestações recebidas vão ser sistematizadas e organizadas em relatórios gerenciais para informar e subsidiar os respectivos gestores no aperfeiçoamento da qualidade e da eficácia das ações e serviços prestados, auxiliando para mudanças positivas da política da saúde”, destaca Luara Carvalho.

Fonte e foto assessoria