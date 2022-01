IJCPM oferece 200 vagas em cursos gratuitos em Aracaju

Oportunidades em oito diferentes formações são destinadas a jovens de 16 a 24 anos que sejam estudantes ou ex-alunos de escolas públicas da capital sergipana

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com inscrições abertas para oito cursos gratuitos em Aracaju (SE). As formações são destinadas a jovens de 16 a 24 anos, alunos ou egressos da rede pública de ensino. Ao todo, estão sendo ofertadas 200 vagas nas qualificações em Informática Básica, Informática Avançada, Introdução à Lógica de Programação, Inglês Básico, Libras, Português para Surdos, Preparação para o Mundo do Trabalho e Jornada Empreendedora. As turmas contarão com intérprete de Libras para os alunos surdos.

“Estamos com uma pré-inscrição para identificarmos a formação de interesse de cada um e esses jovens participarão de um encontro para que possam conhecer melhor o curso escolhido, a metodologia e os valores do Instituto JCPM. A partir daí, cada um poderá efetivar, de fato, a sua matrícula”, explica a coordenadora de projetos sociais do IJCPM Aracaju, Paula Libório.

As inscrições seguem até 31 de janeiro e os interessados devem preencher o formulário disponível no perfil no @IJCPM no Instagram e no endereço https://bit.ly/ijcpmaju. As aulas serão presenciais e acontecerão a partir do dia 14 de fevereiro na sede do Instituto no Shopping Jardins. As cargas horárias variam de 30 a 100 horas durante o semestre, a depender da qualificação escolhida. Mais informações pelos WhatsApp (79) 9 8101-1307.

Instituto JCPM

Desde dezembro de 2016, o IJCPM atua na capital sergipana, elevando o potencial de empregabilidade e estimulando os crescimentos profissional e pessoal de jovens de 16 a 24 anos. Situada no Shopping Jardins, a instituição oferece cursos de qualificação profissional, idiomas, informática e oficinas de férias, voltados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio de escolas públicas.

Além da qualificação, o IJCPM auxilia o jovem a se inserir no mercado de trabalho. A partir das conclusões das turmas, é formado um Banco de Currículos cujo objetivo é fazer a ligação entre empregadores e a mão de obra recém-formada.

Serviço:

Instituto JCPM abre inscrições para 8 cursos gratuitos voltados a jovens de 16 a 24 anos, estudantes ou ex-alunos da rede pública de ensino.

Quando? Inscrições até 31 de janeiro. Aulas a partir de 14 de fevereiro.

Onde? Inscrições pelo @IJCPM ou link https://bit.ly/ijcpmaju.

Quanto? Inscrições e cursos gratuitos.

Mais informações? @IJCPM ou WhatsApp (79) 9 8101-1307.

Conheça os cursos:

Preparação para o Mundo do Trabalho

Visa desenvolver habilidades nos campos da comunicação, do pensamento matemático, da cidadania, da organização pessoal e profissional e da informática, oportunizando maiores chances de empregabilidade.

Turno: manhã ou tarde.

Carga horária: 9 horas semanais.

Jornada Empreendedora

Busca compartilhar conhecimentos de empreendedorismo, organização financeira, comunicação digital e atendimento.

Turno: manhã.

Carga horária: 9h30 semanais. 3h30

Libras – Língua Brasileira de Sinais

Tem o objetivo de instrumentalizar o jovem para utilizar a Libras em nível básico, possibilitando assim a comunicação com o surdo nos diversos contextos sociais, principalmente nos ambientes de trabalho.

Turno: manhã.

Carga horária: 2 horas semanais.

Inglês Básico

O curso realizado em parceria com a escola Yázig busca instrumentalizar o jovem para utilizar a língua inglesa em nível básico.

Turno: tarde.

Carga horária: 2 horas semanais.

Português para Surdos

Visa aprofundar os conhecimentos de jovens surdos na língua portuguesa.

Turno: manhã.

Carga horária: 2 horas semanais.

Informática Básica

Desenvolver a aprendizagem de meios digitais mais utilizados no dia a dia e no mercado de trabalho (Habilidades digitais; Sistema operacional; Pacote office- Word, Excel, Power Point).

Turno: manhã ou tarde.

Carga horária: 4 horas semanais.

Informática Avançada

Objetiva reforçar os conteúdos mais utilizados e adicionar técnicas e funções para ampliação de repertório no uso das ferramentas (principalmente Word e Excel).

Turno: manhã ou tarde.

Carga horária: 3 horas semanais.

Introdução à Lógica de Programação

Apresentar o mundo da programação ao jovem, ajudando-o a desenvolver a lógica do pensamento computacional e apresentando a base da criação de praticamente todos os softwares, o algoritmo.

Turno: tarde.

Carga horária: 3 horas semanais.

Da assessoria

Foto: Divulgação