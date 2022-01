IML registra mais de 4,6 mil perícias em pessoas que foram detidas em SE

Os exames periciais em pessoas vivas feitos pelo Instituto Médico Legal (IML) também abrangem aqueles que são realizados em custodiados. Nesse âmbito, as perícias são feitas para constatar ou não a presença de lesões corporais em pessoas que encontram-se detidas ou que foram presas e serão encaminhadas para audiência de custódia junto ao Poder Judiciário.

Segundo o levantamento feito pelo Instituto Médico Legal, esses exames foram realizados em 4.649 pessoas presas ou que estavam sendo recambiadas para estabelecimentos prisionais de Sergipe. De acordo com o diretor do IML, Vitor Barros, o procedimento é necessário para atestar que as garantias legais de preservação dos direitos e integridade física das pessoas custodiadas estão sendo cumpridas.

“Com o advento da audiência de custódia, todo indivíduo que se encontra custodiado precisa, necessariamente, ser apresentado ao juiz. Antes dessa apresentação, ele é encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde realiza o exame pericial para constatação ou não da presença de lesões corporais ou algo que ele possa ter sofrido”, esclareceu o diretor do IML, Vitor Barros.

Fonte e foto SSP