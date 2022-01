Linda Brasil visita unidades de saúde e ensino do município

A vereadora Linda Brasil (PSOL), tem visitado as unidades de saúde e de ensino no município para conhecer e ver as condições de funcionamento. Na EMEF Otília Araújo, localizada no Bairro 18 do Forte, foram observados diversos problemas, o prédio da unidade escolar é alugado e possui vários problemas na estrutura do prédio. A escola atualmente possui uma média de 510 alunos do ensino infantil e fundamental.

Ao longo da visita foram constatadas as seguintes situações, as pias do banheiro estão quebradas, ventiladores sem funcionar, salas deterioradas, infiltrações, fiações elétricas expostas entre outros. Os serviços de limpeza, alimentação e cuidadores de crianças com deficiência, são feitos por empresas terceirizadas, além de 10 professores contratados.

Na ocasião, a parlamentar visitou três unidades de saúde, a UBS Francisco Fonseca, a UBS Carlos Hardman e UBS Onésio Pinto. Entre os principais problemas observados está a instabilidade nas informações do site que hospeda o filometro, na UBS Carlos Hardman, a grande rotatividade de médicos tem prejudicado o funcionamento da unidade. No Loteamento Jaime Soledade está sem agente de saúde.

Além disso, o atendimento está sobrecarregado, sendo um agente de saúde para cada 750 famílias, podendo chegar em torno de mil famílias. Os agentes estão trabalhando sem estrutura, falta materiais básicos como caneta e caderno.

Foto assessoria

por Laila Oliveira