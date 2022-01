MC Poze e Jovem Dex são atrações do 1º Festival Trap Aju

Começou a contagem regressiva para o 1º Festival Trap Aju que será realizado nesta sexta-feira, 28 de janeiro, a partir das 18h, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia sob o comando de MC Poze e Jovem Dex, além de Jovem Dex, Squandy, MC Arthurzinho e DJ Marraia.

Uma grande expectativa é o primeiro show do MC Poze em Sergipe. O artista vem se destacando como um dos maiores funkeiros da atualidade com passos firmes no Rap também.

Com poucos meses, o pitbull do funk MC Poze do Rodo conquistou uma marca bastante expressiva para a sua carreira. O seu hit “Vida Louca” atingiu o incrível e importante número de 100 milhões de visualizações no seu clipe no Youtube. O audiovisual da música também conta com a produção de Neobeats e direção de CesarGabiru.

Apostando variar o funk e o trap, MC Poze vem mostrando toda a sua versatilidade e canta um pouco sobre a sua vivência na favela, toda a dificuldade para conseguir uma ascensão social através da música; junto com aspirações de um futuro próspero para o seu povo.

O MC Poze do Rodo, ganhou um fama graças ao seu estilo irreverente e pelo seu trabalho no funk carioca, cenário que os MC’s estavam um pouco apagados e ele deu uma reviravolta nisso com grandes hits.

Recentemente ele anunciou que está dando início a um novo projeto na sua carreira, que agora está sendo gerida pela Mainstreet, produtora que está em ascensão na cena do hip-hop e agora também está apostando no funk. Poze foi a primeira grande contratação da gravadora criada por Orochi com intuito de lançar e potencializar a carreira de jovens periféricos no mercado fonográfico.

Ingressos

Os ingressos para o festival estão sendo vendidos na TS Store (Shopping Riomar e também através do site www.bilhetecerto.com.br.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro