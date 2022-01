Nordeste inicia o ano com estabilidade no preço do etanol e da gasolina, aponta Ticket Log

O Ceará registrou queda de 2,05% no valor da gasolina e de 1,22% para o etanol

A região Nordeste iniciou o ano com o preço dos combustíveis em estabilidade na média nacional, se comparado ao mês de dezembro, de acordo com último Índice de Preços Ticket Log (IPTL), referente aos primeiros dias de janeiro. A gasolina, que no mês anterior estava em R$ 6,898, apresentou recuo de 0,45% no valor e passou a custar R$ 6,867. Já o etanol teve baixa de 0,30% e o valor que era R$ 5,629 recuou para R$ 5,612.

Ainda na análise nacional, a Bahia se destacou como o Estado brasileiro a apresentar o maior aumento no valor do diesel comum (2,24%), passando de R$ 5,580 para R$ 5,705; e no valor do diesel S-10 (2,36%), que foi de R$ 5,640 para R$ 5,773. Os postos baianos registram ainda o maior aumento do País para a gasolina, de 0,80%, passando de R$ 6,859 para R$ 6,914.

Ainda na análise nacional, Alagoas apresentou o maior aumento no valor do etanol, de 1,25%, e o combustível que em dezembro estava em R$5,665 passou para R$5,736 nos primeiros dias de janeiro.

Já a Paraíba teve o maior recuo do País para o diesel comum (1,11%), passando de R$ 5,561 para R$ 5,499. Analisando os Estados que compõem o Nordeste, as bombas paraibanas também registraram as menores médias da Região para a gasolina (R$ 6,606), para o etanol (R$ 5,129) e para o diesel comum (R$ 5,499).

Pernambuco também ganhou destaque no índice com a maior redução do País para o diesel S-10, (1,01%), passando de R$ 5,534 para R$ 5,478. O menor preço médio da Região para esse combustível também foi encontrado nos postos pernambucanos.

O Ceará apresentou as mais expressivas baixas da Região no valor da gasolina (2,05%), passando de R$ 6,988 para R$ 6,845. Com queda de 1,22% o litro do etanol no Estado, que era vendido a R$ 5,839, passou para R$ 5,768.

Assim como no mês de dezembro, o Piauí comercializou a gasolina mais cara do Nordeste, a R$ 7,093. Já o etanol com o maior preço médio foi encontrado no Maranhão, a R$ 5,937. O diesel comum e o S-10 mais caros do período foram registrados no Sergipe, com valor médio de R$ 5,950 e R$ 5,899 respectivamente.

“Na análise nacional, o Nordeste manteve estabilidade nos preços em relação a dezembro. Porém, quando olhamos as variações nos Estados que compõem a Região, identificamos altas nos valores que chegam 2,36% e recuos de até 2,05% no valor dos combustíveis. Considerando a relação 70/30, a gasolina segue sendo a opção mais econômica de abastecimento para os motoristas nordestinos, conforme o levantamento da Ticket Log”, destaca Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com mais de 30 anos de experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas e inovadoras, a fim de simplificar os processos diários.

Variações e correlação gasolina x etanol

Informações Ticket Log

Fonte RPMA Comunicação