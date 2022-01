Painel auxilia Prefeitura e população no combate ao Aedes aegipty

Lançado pela Prefeitura de Aracaju em dezembro passado, o painel de controle do Aedes aegypti é uma ferramenta virtual que serve tanto como um norteador das ações da gestão municipal como, também, instrumento de auxílio à população, pois fornece um panorama das doenças transmitidas pelo vetor (dengue, zika e chikungunya) e, assim, contribuir, reforçando as medidas de prevenção.

Criada pela Sala de Situação, do setor de Inovação e Gestão Estratégica da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a plataforma, disponibilizada no site da Prefeitura, foi estruturada de forma a unificar os dados referentes às doenças transmitidas pelo mosquito e, de maneira simplificada, ordenar as informações.

A partir do Painel, tanto a administração municipal como a população geral têm acesso a informações específicas, referentes a cada doença transmitida pelo mosquito, a exemplo do número de casos registrados, faixa etária dos pacientes, sintomas mais relatados, número de visitas realizadas pelas equipes de saúde nos bairros e a incidência por localidade.

Como explica o coordenador do Programa Municipal de Combate ao Aedes aegypti, Jeferson Santana, o Painel é uma ferramenta de suporte no combate ao mosquito, que possibilitar ter acesso às notificações, semana a semana, para que se possa planejar intervenções mais precisas.

“Isso tudo facilita muito as nossas ações porque conseguimos visualizar o avanço das arboviroses e, assim, otimizar as nossas atuações, direcionar melhor as atividades de combate e conscientização. Ganhamos em eficiência”, enfatiza o coordenador.

De acordo com Jeferson, o painel é um instrumento que auxilia, ainda, a melhorar a percepção da população com relação às doenças e, com isso, serve como fomento para o aumento da prevenção por parte do cidadão. “Um morador do bairro Santa Maria, por exemplo, pode saber quantos casos foram registrados na localidade, qual doença foi mais notificada e, assim, pode acender o alerta para sua atitude individual de prevenção”, ressalta.

“Sempre frisamos que quem combate o Aedes aegypti é a população. Nós, enquanto gestão, damos um suporte, mas o trabalho principal é da população. Se cada cidadão de Aracaju mantiver o seu espaço, imóvel (residência, comércio ou terreno baldio) limpo e tiver o cuidado de verificar os possíveis depósitos do mosquito, teremos uma situação mais tranquila com relação à infestação pelo Aedes e, consequentemente, de pessoas adoecidas por uma das três arboviroses”, avalia Jeferson.

O coordenador de Inovação e Gestão Estratégica da SMS, Seif Brito, explica que a plataforma começou a ser gerada em 2020. “Coletamos os dados e, principalmente, conversamos com a área técnica para saber o que, de fato, essa ferramenta precisava e, assim, confeccionamos o Painel. A função dele é dar suporte total à gestão para que a situação possa ser visualizada de maneira simples e objetiva. Isso possibilita que ações sejam tomadas antes que um problema ocorra ou chegue ao seu ápice”, completa Seif.

Outros dados

Dentro da mesma plataforma, a administração municipal e a população também podem ter acesso a dados epidemiológicos relacionados a outras doenças, como tuberculose e hanseníase.

Foto Sérgio Silva