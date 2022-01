Polícia Militar prende suspeito de agredir a esposa em Socorro

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) prenderam, na tarde desse domingo (23), um homem suspeito de agredir a própria esposa. O caso de violência doméstica foi registrado em Nossa Senhora do Socorro.

Segundo relato policial, a equipe do 5º BPM recebeu a informação de que uma mulher estava sendo agredida por seu esposo no Conjunto Rosa de Maio. Os policiais foram para a residência do casal, onde a vítima confirmou a denúncia.

O suspeito foi localizado e encaminhado à delegacia, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE