Prefeitura abre novo edital para eleição do Conselho da Previdência

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), divulgou nesta sexta-feira, 21, o novo edital de convocação de eleição para a escolha dos membros que irão integrar o Conselho Municipal e Fiscal do Regime Próprio de Previdência Social. Clique aqui para acessar o Edital nº 03/2022 .

A abertura de um novo edital aconteceu por não ter sido atingido o quantitativo mínimo de oito candidaturas válidas, conforme previsto no decreto n° 6.373/2021. O período de inscrições para quem desejar se candidatar a algum dos cargos vai de 24 a 28 de janeiro.

Podem se candidatar apenas servidores municipais ativos contribuintes do Aracaju Previdência, aposentados e pensionistas que tenham nível superior e estejam dentro dos requisitos previstos no Edital nº 01/2022 (clique aqui para acessar). Os interessados devem fazer a inscrição e entregar toda a documentação necessária, das 8h às 16h, na Central de Atendimento do Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos – rua Frei Luís Canelo de Noranha, 42, conjunto Costa e Silva, bairro Ponto Novo.

O pleito irá eleger um membro para a Diretoria (mandato de três anos), quatro para o Conselho Municipal de Previdência (mandato de três anos) e dois para o Conselho Fiscal (mandato de dois anos). A eleição do Conselho da Previdência está prevista no Decreto nº 6.373 de 9 de fevereiro de 2021, observando as diretrizes da Lei Complementar nº 50/2001.

Com o novo cronograma, conforme o edital, a eleição dos membros do Conselho da Previdência irá acontecer no dia 26 de abril de 2022. A escolha dos candidatos será feita, preferencialmente, por meio de voto eletrônico, com a utilização de urnas que serão cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), dando mais segurança e transparência ao pleito.

