Prefeitura de Santana do São Francisco autoriza pacote de seis obras na Cohab velha

A Prefeitura de Santana do São Francisco autorizou durante a última semana o início de uma mega obra de reestruturação do Conjunto Cohab Velha, situado na sede do município. O trabalho contemplará seis obras estruturantes na comunidade, com um investimento oriundo de recursos próprios.

No pacote de seis obras autorizadas, a gestão realizará um sonho antigo dos moradores, com ações que darão nova vida ao local. Serão contempladas: Reforma da Praça da Bíblia; Construção de duas minipraças; Pavimentação de uma via; Revitalização de três ruas; Construção de duas escadarias e investimento em saneamento básico.

Presente no ato e responsável pela autorização ao lado da equipe da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, o prefeito Ricardo Roriz ressaltou o compromisso firmado com os moradores desde antes do período eleitoral. “Em todos os nossos diálogos com a população da Cohab Velha nós dizíamos que investiríamos na qualidade de vida deles. Batalhamos por recursos e conseguimos economizar da nossa própria verba para concretizar esse sonho que se tornará real nos próximos meses”, completou o prefeito.

Histórico de Obras

Somente em 2021, a gestão de Santana do São Francisco emplacou a marca recorde de 17 inaugurações, que vão desde reformas e revitalizações a construção de novos pontos turísticos no município. Neste início de ano, já foram autorizadas duas outras ordens de serviço, além das obras na Cohab Velha.

A expectativa é de que, até o final de 2022, a prefeitura consiga inaugurar 25 novas obras, levando mais qualidade de vida e oportunidades de lazer e turismo para o seu povo.

Por Daniel Rezende / Innuve Comunicação