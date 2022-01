Rachadinha na Alese: ex-funcionária de deputado denuncia suposta ameaça de morte

Uma nova denuncia de ameaça de morte por conta de uma denuncia de suposta prática de rachadinha no gabinete do deputado estadual Samuel Carvalho (Cidadania) voltou a ganhar repercussão.

À época, as informações passadas por Gildete Dias Menezes, que é tia da esposa do deputado Samuel Carvalho, se apresenta como ex-servidora da Assembleia Legislativa de Sergipe, lotada no gabinete no deputado no período de abril de 2020 a abril do mesmo ano, no cargo de assessor técnico operacional.

Na manhã desta segunda-feira (24) durante entrevista ao radialista Carlos Ferreira, no programa 103 Notícias, o caso voltou à tona, quando Gildete informou que no mês de dezembro de 2021, por duas vezes teria sido seguida por duas pessoas diferentes. Segundo ela, uma pessoa a teria seguido quando se dirigia a uma padaria no memento da suposta ameaça, quando a pessoa em uma motocicleta teria feito um gesto de “balançar a cabeça”. Para Gildete, isso seria uma denúncia.

Ainda no mês de dezembro, uma outra situação foi denunciada por ela, afirmando que uma pessoa em um veículo de passeio teria feito gestos em tom de ameaças.

Durante a entrevista, Gildete disse temer por sua vida, dizendo se sentir ameaçada, afirmando que isso seria por conta das constantes denúncias.