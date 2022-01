Ricardo Marques diz que reformar  terminal sem fazer licitação do transporte é brincar com o povo

Na semana passada o aracajuano foi surpreendido com a notícia de que 10 ônibus de uma das empresas que prestam serviço no sistema de transporte de passageiros da capital e grande Aracaju, foram apreendidos pela justiça. Diante dessa situação, que não é um fato isolado, o vereador Ricardo Marques cobrou a necessidade de que a prefeitura assuma o controle do sistema, puna as empresas que não estão prestando um bom serviço e de imediato inicie o processo de licitação.

“Eu vejo de perto a situação do transporte público porque visito terminais com frequência, converso com passageiros e rodoviários e já alertei que o sistema de transporte público pode travar a qualquer momento. A situação é muito grave. Não adianta fazer propaganda de terminal reformado com ônibus sucateados e com empresas prestando um serviço ruim. E olhe que temos uma das passagens mais caras do nordeste e existe a possibilidade de aumentar.”

Atento às necessidades do povo, o vereador Ricardo Marques (Cidadania) que conhece de perto os transtornos diários enfrentados no sistema, já levou a situação para a Câmara Municipal de Aracaju durante diversas sessões em 2021, fez audiência pública protocolou ofícios e requerimentos pedindo explicações a respeito do caos em nosso sistema e continua a pedir pela realização da licitação do transporte público, onde as empresas terão seus direitos e deveres a cumprir.

O parlamentar lembrou que o prefeito de Aracaju promete fazer a licitação do transporte público desde 2011. “Essa foi uma promessa do atual prefeito em todas as campanhas que ele participou, mas não entendo porque nunca sai do papel. Vejo muito se falar sobre a cidade do futuro nos planos da prefeitura, mas pouca coisa a respeito dos problemas que temos hoje e que são antigos e que continuam a nos assombrar. O prefeito diz que precisa de verba do Governo Federal para investir no transporte, mas não faz o básico que é uma licitação”, finaliza.

Foto assessoria

Por Fredson Navarro