Rodrigo aconselha: ‘Você tem que dosar o que você fala’. Brother conversa com Natália

A sister aproveita para desabafar com o amigo sobre o jogo: “Eu não tô me sentindo culpada, não. Porque eu fui muito verdadeira, muito sincera, não fiz nada com a intenção de magoar. Mas eu me senti um pouquinho pesada por algumas pessoas terem ficado magoadas com as minhas atitudes, porque não foi o meu intuito! O meu intuito era ser verdadeira e coerente”.