Rodrigo Teaser fará show ‘Tributo ao Rei do Pop’, no dia 28

O artista mundialmente conhecido como um dos maiores intérpretes de Michael Jackson, Rodrigo Teaser, apresenta ao público o maior show do mundo em homenagem ao Rei do Pop. O espetáculo acontecerá no dia 28 de Janeiro, às 21h, no Teatro Tobias Barreto.

Saudosismo e emoção são mais do que garantidos em uma apresentação de quase 2 horas.

o Tributo, grandes clássicos como “Billie Jean”, “Thriller”, “Beat it”, “Smooth Criminal”, “Black or White”, entre outros, são interpretados ao vivo na voz de Teaser. Cover reconhecido pela Sony Music que atualmente apresenta o maior show do mundo em tributo ao astro do pop. Rodrigo representou a América Latina, em 2003, no show “30 Years of Magic”, em homenagem a Michael Jackson, em Nova Iorque, onde o próprio esteve presente. Tributo ao Rei do Pop: Você não acreditará no que seus olhos irão ver!

Ingressos disponíveis em https://www.ingressodigital.com/evento/2575/Rodrigo_Teaser_Tributo_Ao_Rei_do_Pop

Foto assessoria

Por Abrahão Crispim