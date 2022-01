Senador Alessandro Vieira vai à Justiça para afastar Secretário de Ciência por ato antivacina

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pediu à Justiça para afastar o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Hélio Angotti Neto, responsável por uma nota técnica que classifica a hidroxicloroquina como eficaz contra a Covid-19 – o que não é verdade – e menospreza a vacinação.

“Não vamos aceitar que ignorância, maldade e/ou loucura definam as ações do Ministério da Saúde. Esse tipo de conduta é incoerente com a permanência no setor público. Se tivéssemos um Ministério Público trabalhando como historicamente trabalhou, ele já estaria afastado”, afirmou Alessandro Vieira, que é membro titular da Frente Parlamentar Observatório da Pandemia, do Senado.

A ação popular também é assinada pelo deputado estadual Renan Ferreirinha (RJ) e pelo co-fundador do movimento de renovação política Acredito, José Frederico Lyra Netto. Vieira e os demais autores consideram a nota “absurda” e “antivacina”.

A afirmação contraria posição da Organização Mundial de Saúde (OMS), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dos especialistas. A posição consta no documento no qual Angotti Neto baseou sua decisão de rejeitar protocolo aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) que contraindica o uso do “kit Covid”, ou tratamento precoce, em pacientes em regime ambulatorial, ou seja, que não estão internados. Na nota técnica, o secretário faz diversas críticas ao protocolo aprovado pela Conitec.

