Senadora destaca a importância da ajuda de custo para UTI

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) destacou a importância da decisão do Ministério da Saúde de prorrogar, por mais 30 dias, a ajuda de custo para a manutenção das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) disponibilizada a Estados e Municípios.

“Diante do novo aumento das internações de pessoas contaminadas pela variante Ômicron em todo o Brasil, essa decisão poderá salvar vidas”, afirmou a senadora. Ela lembrou que o Ministério da Saúde informou que a prorrogação abrange o custeio de 14.254 mil leitos de UTI Covid-19 adulto e pediátrico.

Conforme o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre sábado (22) e domingo (23), foram registrados mais de 130 mil casos de covid-19. Da semana passada para cá, os índices de covid-19 estão acima dos registrados em outubro de 2021.

A senadora entende não ser o momento de relaxar com as medidas sanitárias, visto que os especialistas apontam que a maior onda da Ômicron, no Brasil, ainda está por vir. “Os cuidados devem permanecer. Precisamos estar atentos ao uso de máscara, higienização das mãos, evitarmos aglomerações, dentre outras medidas. Os casos de covid e de síndromes gripais continuam crescendo muito e os hospitais e clínicas estão lotados. Não podemos retroceder”, alertou.

