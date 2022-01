Suspensão dos prazos processuais prorrogada até 28/1

Em atendimento a requerimento conjunto formulado pela OAB/SE (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe) e pela ASSAT (Associação Sergipana de Advogados Trabalhistas),o Desembargador Presidente do TRT da 20ª Região, Fabio Túlio Correia Ribeiro, determinou a prorrogação da suspensão de todos os prazos processuais para partes e advogados, até o dia 28 de janeiro de 2022, no âmbito das unidades judiciárias de primeiro e segundo graus do TRT da 20ª Região.

Leia aqui o Ato SGP.PR Nº 02/2022 .

Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região