Zezinho Sobral debate ações para avançar empreendedorismo

Empenhado pelo desenvolvimento econômico e social, o deputado estadual Zezinho Sobral participou de reunião com a Associação Sergipana de Supermercados (Ases) para falar sobre empreendedorismo em Sergipe. O encontro aconteceu nesta segunda-feira, 24, na Casa Lilás, sede da Ases, onde o presidente José Anderson da Cunha recebeu o parlamentar.

Segundo Zezinho Sobral, foi um diálogo importante para mostrar as ações nesses três anos de mandato em função da categoria. “O desenvolvimento e a geração de emprego e renda são bandeiras do nosso mandato. E temos ações importantes nesse sentido, a exemplo do projeto de redução de dívidas de ICMS para empreendedores sergipanos aprovado em 2021, que melhorou o setor da arrecadação e trouxe justiça fiscal, beneficiando os pequenos empreendedores que já podem pagar suas obrigações, mantendo-se com tranquilidade” explicou o deputado ao citar o Projeto que altera a Lei n° 3.796/1996, que trata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e garante a exclusão da incidência acumulada de juros ao mês sobre os débitos para o Fisco.

Também foram discutidas questões de equiparação fiscal, entre lojas implementadas em Sergipe e lojas virtuais de outros estados, para se ter um equilíbrio de impostos e que todos os empreendimentos, sejam físicos ou digitais, possam ter a mesma justiça fiscal. Além disso, também foi mencionado o Plano de Zoneamento Econômico-Ecológico Costeiro do Litoral Sul de Sergipe, assunto fortemente debatido pelo parlamentar, que busca preservar o meio ambiente, fortalecendo o turismo e o desenvolvimento sustentável para empreendedores de todos os portes, gerando emprego e renda.

“Estou muito satisfeito com esse diálogo e me coloco à disposição para ouvir as reivindicações e buscar resultados. Tenho prazer em contribuir, pois o nosso mandato é para isso: dialogar com o povo sergipano, prestar serviço, buscar melhorias e dar solução”, destacou o parlamentar.

Ascom Deputado Zezinho Sobral