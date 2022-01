2ª Expo Indústria acontecerá no Shopping Peixoto, em Itabaiana

O evento de fomento da economia de Sergipe já tem data e local marcado para acontecer. A 2ª Expo Indústria, feira que reúne exposições, debates, palestras, startup, visitas técnicas, rodada de negócios, tecnologia, inovação e incentivo ao empreendedorismo acontecerá de 28 a 30 de abril, dentro do Shopping Peixoto, em Itabaiana. O evento é organizado pela Associação Comercial Empresarial de Itabaiana e Perfil Empreedimentos.

E para que a Expo Indústria der certo, os organizadores Honorino Júnior (Perfil Empreendimentos), Givaldo Marcelino (vice-presidente da Acese/Itabaiana) e Luiz Bispo (vice-presidente da Acese/Itabaiana) visitaram algumas instituições que marcarão presença no evento. Dentre elas, estiveram a Sebrae, Federação das Indústrias de Sergipe, Fecomércio e Banco do Nordeste.

Durante passagem pelo Sebrae, os representantes da Expo Indústria foram recebidos pelo superintendente, Paulo do Eirado; pelo presidente do Conselho Deliberativo e presidente da Associação Comercial, Marcos Pinheiro; e pelo diretor técnico, Breno Barreto. Em seguida, os organizadores foram até a Fecomércio onde foram recebidos pelo presidente e deputado federal, Laércio Oliveira. Ainda tiveram reunião com o superintendente do Banco do Nordeste, Antônio César, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES), Eduardo Prado.

O presidente do Conselho Deliberativo e presidente da Associação Comercial, Marcos Pinheiro, afirmou que reunião foi bastante produtiva. “A reunião teve o objetivo de construir uma parceria e garantir a participação do Sebrae no evento. Trata-se de uma tarefa que me empolga e deixa-me cada vez mais feliz. Ciente de que tenho feito o melhor para contribuir com o desenvolvimento do nosso estado e do município”.

O vice-presidente da Acese/Itabaiana, Luiz Bispo, explicou que grandes marcas e muitas novidades farão parte desta segunda edição do evento. “O evento teve que ser adiado em 2020 por conta da pandemia, mas agora encontramos um bom momento para mostrar nossas potencialidades”.

Expo Indústria

Marcada para acontecer de 28 a 30 de abril, a 2ª Expo Indústria utilizará a Praça de Eventos e corredores centrais do Shopping Peixoto, em Itabaiana, para espalhar sua estrutura. Ao todo, serão montados 50 estandes que reunirão os produtores de matérias primas, fabricantes, vendedores, revendedores, representantes comerciais, consumidores, instituições bancárias e entidades de treinamento.

Foto assessoria

Por Danilo Silva Cardoso